Moederbedrijf Google flink hoger op positief Wall Street

Google-moederbedrijf Alphabet ging woensdag flink vooruit op de beurzen in New York. Beleggers grepen de sterke kwartaalresultaten van het concern aan om aandelen in te slaan. Ook het plan van Alphabet om zijn aandelen te splitsen zodat die makkelijker verhandelbaar worden, viel in de smaak. Chipfabrikant AMD werd ook flink hoger gezet dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het tegenovergestelde gold voor betalingsbedrijf PayPal.