De bezetters van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born hebben een rustige nacht achter de rug. De drie actievoerders in de bomen hebben goed geslapen, zei een woordvoerster van Red Het Sterrebos woensdagochtend. Het bos is sinds vrijdag bezet in een poging kap tegen te houden. Die is volgens VDL nodig voor uitbreiding van de autofabriek.