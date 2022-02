De 27-jarige man uit Eemnes die op 26 maart 2020 brand stichtte bij de Beekse Bergen heeft dinsdag geen straf gekregen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de man door zijn ziekte volledig ontoerekeningsvatbaar was. Wel moet hij worden behandeld. Tegen de man was tbs met voorwaarden geëist, maar de rechter oordeelde met deskundigen dat zo’n zware maatregel niet nodig is.