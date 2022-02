Royaltykenner Jeroen Snel weet het zeker: het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima is een gelukkig huwelijk. Samen met andere koningshuisdeskundigen duidt hij de echtverbintenis tussen de koning en de koningin in In Voor- en Tegenspoed, een documentaire over het twintigjarig huwelijk van het koningspaar. De film is vanaf dinsdagavond te zien op NPO Start.