Onderzoekers brengen menselijk embryo gedetailleerd in beeld

Een menselijk embryo is in Amsterdam UMC zeer gedetailleerd in beeld gebracht met behulp van een driedimensionale micro-CT-scan. Het embryo, nauwelijks 3 millimeter groot, was afkomstig van een vrouw met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Het vruchtje had zich in de eileider genesteld. Tijdens een spoedoperatie moest de eileider compleet met embryo worden verwijderd. De vrouw stelde het geheel ter beschikking aan de wetenschap.