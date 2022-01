Het kabinet maakt zich zorgen over signalen die het krijgt van fraude bij het aanvragen van compensatie in de toeslagenaffaire. Onder anderen medewerkers van de Belastingdienst, de afdeling Toeslagen en gemeenten waarschuwen voor sommige aanvragers die fraude plegen om zo meer compensatie te krijgen, meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.