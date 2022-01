De huidige aanpak van het stikstofprobleem is problematisch en het gevolg van de stikstofwet die op 1 juli vorig jaar in werking is getreden, stelt Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie heeft inmiddels zo’n tweehonderd procedures lopen bij rechtbanken die gaan om stikstof. „En daar komen elke week zaken bij”, aldus Vollenbroek.