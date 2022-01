Hogere overlevingskans bij nieuwe behandeling alvleesklierkanker

Patiënten met alvleesklierkanker die eerst chemotherapie en bestraling krijgen voor hun operatie hebben een drie keer hogere kans om na vijf jaar nog in leven te zijn dan patiënten die ná de operatie chemotherapie ontvangen. Een nieuwe Nederlandse studie in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Clinical Oncology toont aan dat de kans dat de kankerpatiënt na vijf jaar nog leeft van 6,5 procent steeg naar 20,5 procent als deze eerst chemo en bestraling kreeg.