Aandacht voor Signify en toeleveranciers Apple op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Signify. Het verlichtingsconcern had afgelopen kwartaal minder last van tekorten aan onderdelen en zag de winst stijgen. Ook de Europese toeleveranciers van Apple staan in de belangstelling na recordresultaten van het Amerikaanse technologieconcern. Apple verkocht in het laatste kwartaal van het jaar, met daarin de belangrijke feestdagen, traditiegetrouw de meeste apparaten als iPhones en iPads.