Canadese hoofdstad zet zich schrap voor coronaprotest truckers

De politie van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft gewaarschuwd voor een verkeerschaos de komende dagen als gevolg van de komst van optochten van truckers die zich keren tegen de coronamaatregelen. Aanleiding was half januari een vaccinatieplicht en -controle voor vrachtrijders, maar de vooral in sociale media ontstane beweging keert zich inmiddels tegen alle beperkingen die het coronabeleid aan burgers oplegt. De eerste betogende vrachtrijders hebben donderdag al het parlementsgebouw in Ottawa bereikt.