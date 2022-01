De techniek achter kernfusie is volop in ontwikkeling, maar volgens kernfusie-expert Marco de Baar blijft het in de tussentijd zeker noodzakelijk om in windmolens en zonnepanelen te investeren. De komende decennia blijft de bijdrage die kernfusie aan vergroening zal leveren nog „verschrikkelijk beperkt”, zei hij tijdens een bijeenkomst over kernfusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).