Het aantal boekingen voor een vakantie is bij reisorganisatie Sunweb groter dan voor de coronapandemie. Bij Corendon komen de getallen daarbij in de buurt. Dat komt omdat de coronamaatregelen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, steeds meer worden versoepeld en dat geldt ook voor reisrestricties. Dat geeft Nederlanders vertrouwen.