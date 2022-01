De Belgische paspoorten worden voortaan beveiligd met behulp van bekende striphelden als Kuifje, Suske en Wiske, Lucky Luke en De Smurfen. Zo is de iconische rood-witte raket van Kuifje in het paspoort verwerkt en maken ook in Nederland minder populaire stripfiguren hun opwachting. Alle gebruikte beelden verwijzen naar reizen.