Marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) let in 2022 ook op de woningmarkt. De consumentenbeschermer gaat scherper toezien of makelaars en huurbemiddelaars zich wel aan de regels houden. Ook gaat de toezichthouder kijken naar de grondmarkt voor woningbouw. Met name de vraag waarom op grond waar wel gebouwd mag worden niet wordt gebouwd, krijgt daarbij de aandacht.