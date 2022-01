België laat rol spoorwegen bij deportaties in WOII onderzoeken

De Belgische regering heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de nationale spoorwegmaatschappij NMBS bij de deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1942 en 1944 werden vanuit Mechelen meer dan 25.000 Joden en Roma door Belgische treinen en Belgische machinisten naar concentratiekamp Auschwitz getransporteerd, maar in tegenstelling tot in Nederland, Frankrijk en Duitsland is daar nooit grondig onderzoek naar gedaan, schrijft de Vlaamse krant De Morgen.