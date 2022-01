Grote beleggers hebben in de afgelopen tien jaar voor 15 miljard euro aan woningen gekocht in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan in opdracht van de Europese Groenen. In heel Europa bezitten volgens het onderzoek grote beleggers zoals investeringsmaatschappijen, vastgoedbedrijven en pensioenfondsen nu voor ruim 1700 miljard euro aan woningen, die vervolgens worden verhuurd om winst te maken.