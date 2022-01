FNV: geen toenadering metaalbedrijven, meer stakingen en petitie

Werknemers in de metaal- en technieksector blijven nog even doorgaan met staken als een beter cao-voorstel uitblijft. Volgens vakbond FNV is het nog altijd wachten op toenadering vanuit de bedrijven in de metaalsector. Daarom wordt donderdag een petitie namens ruim 12.000 werknemers uit de sector aangeboden aan werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) met onder meer de oproep voor een hoger loon. Ook staat er een staking gepland bij bedrijven in Limburg.