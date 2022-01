De maker van elektrische auto’s Tesla heeft het laatste kwartaal van 2021 afgesloten met een recordwinst van 2,3 miljard dollar, omgerekend iets meer dan 2 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 760 procent. De sterke groei is onder meer te danken aan een in gebruik genomen fabriek in China, waar het auto’s voordeliger kan produceren.