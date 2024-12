De Volksbank kiest voor ASN Bank als dochtermerk

Het was al bekend dat de Volksbank zijn klanten wilde gaan bedienen onder één nieuwe merknaam, maar tot dusver was nog niet bekend welke naam dat zou worden. Op termijn wordt ook BLG Wonen vervangen door ASN Bank en dat geldt ook voor moederbedrijf de Volksbank.

Met de reorganisatie wil topman Roland Boekhout de Volksbank slagvaardiger en financieel gezonder maken. Er komen 700 tot 750 arbeidsplaatsen te vervallen bij de bank die nu ongeveer 4500 werknemers telt. Dat banenverlies moet een jaarlijkse structurele kostenbesparing van 70 miljoen euro opleveren. Die ingreep in het personeelsbestand moet voor 1 juli worden afgerond.

De bank stelt dat met de keuze voor ASN Bank wordt voortgebouwd „op de sterke positie die het merk al sinds de oprichting in 1960 heeft verworven als pionier in duurzaam en maatschappelijk verantwoord bankieren”. Klanten zullen stap voor stap overgaan naar ASN Bank, in overleg met de franchisenemers en distributiepartners. Dat proces begint volgend jaar en moet dan binnen drie jaar worden afgerond.

„Met de keuze voor ASN Bank zetten we een belangrijke stap naar een toekomstgerichte, financieel sterke bank die logischerwijs voortbouwt op het brede maatschappelijke fundament dat door onze huidige vier merken succesvol is gelegd”, aldus Boekhout. In totaal heeft de Volksbank ongeveer 3 miljoen klanten, waarvan 800.000 bij de huidige ASN Bank.

Het financiële concern neemt een buitengewone last tot 360 miljoen euro voor de herstructurering. Die last zal volgens het bedrijf een aanzienlijke impact hebben op de jaarwinst, maar er wordt wel verwacht dat er een positief nettoresultaat wordt behaald over 2024. In die voorziening zijn ook extra kosten opgenomen om het toezicht op witwaspraktijken te versterken. Daar worden tijdelijk extra mensen van buitenaf voor aangenomen.

De Volksbank kwam in 2013 in staatshanden door de nationalisatie van SNS Reaal. De overheid zag zich destijds genoodzaakt in te grijpen bij het noodlijdende bank- en verzekeringsconcern. Momenteel wordt door het kabinet een privatisering van de bank onderzocht. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ziet daar vooralsnog weinig in.