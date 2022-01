Zorgminister Ernst Kuipers gaat de Gezondheidsraad vragen of mensen die met Janssen gevaccineerd zijn een extra booster kunnen krijgen, zodat zij binnenkort wel welkom zijn in Duitsland. Voor het Janssen-vaccin volstaat een enkele prik voor een volledige vaccinatie, maar in Duitsland zijn één Janssen-prik en een booster niet voldoende voor een coronapas. Daar is in Duitsland een derde vaccinatie voor nodig.