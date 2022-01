SOS Dolfijn houdt de komende dagen extra goed in de gaten of er bruinvissen aanspoelen aan de Nederlandse kust na de ontploffing van een bom uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust van Zandvoort, dinsdag. De stichting die noodhulp biedt aan walvisachtigen zegt zich grote zorgen te maken over de klap en trillingen die kilometers verderop te horen en te voelen waren.