Advocaat kinderen vermoorde moeder: wat voor vader doet zoiets?

De twee kinderen van de eind 2010 gedode Heidy Goedhart wonen in afzonderlijke pleeggezinnen nadat hun vader - en tevens verdachte van de moord op hun moeder - afstand heeft gedaan van de jongens. „Hij wilde om voor de kinderen onbegrijpelijke redenen niets meer met ze te maken te hebben”, zei advocaat Tim Bueters woensdag in het hof in Den Haag namens de twee jongens. „De kinderen zijn in de moeilijkste periode van hun leven uit elkaar gehaald.”