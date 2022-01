Het aantal bedrijfswagens dat vorig jaar in de Europese Unie werd verkocht lag bijna een tiende hoger dan in het eerste coronajaar. Dat meldt de Europese branchevereniging ACEA, waarbij alle categorieën het beter deden dan in 2020. In totaal werden er een kleine 1,9 miljoen nieuwe bedrijfsvoertuigen op kenteken gezet. Dat is nog altijd ruim minder dan de 2,1 miljoen uit 2019, dus nog voor de coronacrisis.