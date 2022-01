Toen Trudy Scheele-Gertsen in 1968 een kind kreeg, liet de kinderbescherming de baby vrijwel meteen bij haar weghalen. Ze was toen 22 en niet getrouwd. Maar heeft de Staat daarmee haar rechten geschonden? Is zij gediscrimineerd als ongehuwde moeder? De rechtbank in Den Haag doet daarover woensdag uitspraak, in een bodemprocedure die Scheele-Gertsen heeft aangespannen, met steun van Bureau Clara Wichmann.