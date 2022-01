Aandacht voor Unilever en PostNL op Damrak

Levens- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever en post-en pakketbezorger PostNL zijn dinsdag de blikvangers op Beursplein 5. Unilever zou naar verluidt duizenden banen willen schrappen wereldwijd. PostNL kwam met een voorlopig handelsbericht. Verder zijn beleggers in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week. Ook de spanningen in Oekraïne vanwege een mogelijke inval door Rusland houden de markten bezig.