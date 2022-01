Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) stapt met zijn investeringen nog altijd niet uit bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie, zoals andere fondsen al wel aankondigden. Het is volgens het fonds beter om bij de bedrijven aan tafel te zitten en ze via de dialoog te dwingen de CO2-uitstoot te verminderen. Vervuilende bedrijven krijgen van het fonds twee jaar de tijd om met een verbeterplan te komen.