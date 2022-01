Door een crash van een vrachtwagen vol apen, bestemd voor laboratoriumonderzoek, zijn vier dieren ontsnapt. Het ongeluk gebeurde op route 54 nabij de Amerikaanse stad Danville in de staat Pennsylvania. De politie waarschuwde de lokale bevolking uit de buurt te blijven en opende de jacht. Drie van de gevluchte langstaartmakaken konden betrekkelijk snel worden gevangen, maar één was zaterdag nog spoorloos, zei een woordvoerder in de media.