Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels maakt zich zorgen over bedreigingen en intimidaties door antioverheidsactivisten en complotdenkers. Die ondermijnen de rechtsstaat, vindt Zwinkels. „Ik zie een glijdende schaal. We moeten waakzaam zijn. Het is nodig om daarover het debat te voeren”, zegt hij tegen NU.nl.