Weer heeft een aandeelhouder van Unilever zich uitgesproken over het bedrijf. Dit keer is het de Nederlandse pensioenuitvoerder APG. Die wacht op „een verbetering van de onderliggende groei van het bedrijf”. Deze belegger van het pensioengeld van pensioenfonds ABP was ook verrast over het bod op de consumentendivisie van GlaxoSmithKline.