Omikron sloeg zo’n twee weken eerder toe in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk (VK) dan in de rest van Europa. Het aantal besmettingen in het VK neemt inmiddels flink af, terwijl de ziekenhuisbezetting half zo hoog is als een jaar geleden. Wat zegt dat over de te verwachten situatie in Nederland? En wat kunnen de Denen ons leren? Tien vragen.