In Duitsland liggen geen coronapatiënten meer uit Nederland. De laatste Nederlander is hersteld en teruggekeerd, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag. Duitsland nam de afgelopen periode patiënten over zodat ziekenhuizen hier meer ruimte hadden om voor coronapatiënten te zorgen.