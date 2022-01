Bewindspersonen hebben geschrokken gereageerd op het nieuws over veelvuldig wangedrag door mensen die betrokken waren bij The Voice. In een uitzending van BOOS werden de ervaringen van slachtoffers gedeeld. „Dat is natuurlijk schrikken”, zegt Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg. Defensieminister Kajsa Ollongren noemt het „vreselijk en onacceptabel”.