De Belgische kleuter Dean is volgens meerdere Belgische media mogelijk niet in Nederland maar in zijn thuisland om het leven gekomen. Het lichaam van het 4-jarige jongetje werd maandag bij Neeltje Jans in Zeeland gevonden na de arrestatie en op aanwijzing van de van ontvoering en moord verdachte Dave De K. Ook zijn Nederlandse vriendin R.W., met wie De K. samenwoonde in het Vlaamse Sint-Gillis-Waas, is aangehouden.