Youssef T., advocaat en neef van Ridouan Taghi, blijft de komende maanden in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald, aan het slot van de eerste inleidende openbare zitting in de strafzaak tegen hem. De 38-jarige T. heeft volgens het OM zijn positie als advocaat misbruikt door als boodschapper te fungeren tussen Taghi en diens criminele aanhang.