Van de Nederlanders die in aanmerking komen voor een boosterprik hebben zeven op de tien die inmiddels laten zetten. Jaap van Dissel van het RIVM becijferde in een briefing voor Tweede Kamerleden dat tot en met 16 januari 7,6 miljoen boosters zijn gezet. Dat komt neer op 69 procent van de mensen van 18 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een booster.