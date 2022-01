De 50-jarige man uit Waddinxveen die verdacht wordt van onder meer het belagen van 25 kinderen, heeft alles bekend en ziet in dat hij hulp nodig heeft. Dat werd woensdag duidelijk in de rechtbank in Den Haag, waar ‘kinderlokker’ Marco de W. voor het eerst tijdens een openbare zitting moest verschijnen. Zelf zei hij niks, hij liet zijn advocaat het woord doen.