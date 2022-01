De terugtrekking van de buitenlandse troepenmacht uit Kazachstan is afgerond, meldt het hoofd van het door Rusland geleide bondgenootschap CSTO. De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev riep de hulp in van zijn bondgenoten bij het beëindigen van de grote onrust in het land. De CSTO stuurde naar eigen zeggen ruim 2000 militairen, meldden Russische persbureaus.