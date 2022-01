Forum voor Democratie komt tijdens het debat over de regeringsverklaring niet meer aan het woord. Dinsdagmiddag zei FVD-leider Thierry Baudet de Tweede Kamer te hebben verlaten omdat hij ziek was geworden. ’s Avonds zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat de fractie niet meer aan het woord zal komen in de eerste termijn van de Kamer.