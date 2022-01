Van Rij steunt snelle EU-deal minimumtarief vennootschapsbelasting

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire wil al half maart een akkoord met de EU-ministers van Financiën over een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting voor multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer. De Europese richtlijn, die is gebaseerd op een akkoord tussen bijna 140 landen over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel, kan dan op 1 januari 2023 in de EU van kracht worden. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft zich in Brussel achter het ambitieuze voornemen geschaard.