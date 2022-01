De rente in Turkije zal in een gematigder tempo omlaaggaan en daarmee ook de kosten van leningen. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die daarmee terugkwam van zijn eerdere woorden over het snel omlaagbrengen van de rente. De Turkse centrale bank besluit daar later deze week over. Uit de opmerkingen van Erdogan kan opgemaakt worden dat de rente bij de vergadering op 20 januari niet zal wijzigen.