De koepelorganisatie wijst erop dat verzekeraars, met een gezamenlijk vermogen van 450 miljard euro, belangrijke beleggers zijn in de woningmarkt. De sector levert volgens het Verbond van Verzekeraars „graag een bijdrage aan structurele oplossingen voor het woningtekort”.

Maar een woordvoerster van de brancheorganisatie legt uit dat de verzekeringsbranche pas weken geleden bij gesprekken over versneld bouwen van woningen werd betrokken. „We zijn pas in een laat stadium aangehaakt. Dat is te kort om met de hele achterban in conclaaf te gaan over wat de afspraken precies voor ons betekenen”, zegt ze. Verzekeraars blijven volgens haar wel geïnteresseerd in toekomstig overleg over oplossingen voor het woningtekort.