Drinkwaterbedrijven krijgen van ACM eerder toegang tot stroomnet

De rechtszaak was aangespannen door grote bedrijven als KPN, VodafoneZiggo, NS, en diverse transport- en datacenterbedrijven. Zij zijn het oneens met hun door de ACM toegewezen plaats in de wachtrij voor het stroomnet. De ACM heeft die lijst eerder dit jaar opgesteld omdat het elektriciteitsnet steeds vaker overbelast raakt. Hierdoor is een lange wachtrij ontstaan voor de aanleg van nieuwe aansluitingen. Tot voor kort gold dat wie het eerst een aanvraag deed, als eerste door de netbeheerders werd geholpen.

De ACM is niet ongevoelig voor de argumenten van de partijen die nu naar de rechter zijn gestapt, bleek tijdens de zitting. Zo tekenden drinkwaterbedrijven, verenigd in brancheorganisatie Vewin, met succes al eerder beroep aan tegen de volgens hen te lage indeling door de ACM. Vewin was het hier niet mee eens, omdat een mogelijk tekort aan drinkwater een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren met mogelijk „ontwrichtende maatschappelijke gevolgen”.

Advocaten van de ACM lieten weten dat het opstellen van de prioriteitenlijst een „worsteling” was geweest omdat het „niet aan een toezichthouder is om te bepalen welk maatschappelijk nut het grootst is”. De ACM koos er daarom voor om de ranglijst zoveel mogelijk te baseren op wettelijke kaders die juridisch goed verdedigbaar zijn. „Die strakke indeling is misschien vervelend voor sommige partijen, maar schept wel duidelijkheid. Als we hiervan afwijken komt de deur weer helemaal open te staan.”