Fries bedrijf koopt 202 zeecontainers met goederen Blokker op

De containers stapelden zich op in de haven van Rotterdam, zegt Kooistra. „De rederij bleef deze neerzetten op het haventerrein, maar het was onduidelijk of daarvoor nog zou worden betaald.” De kostenpost zou miljoenen euro’s bedragen, wat de curatoren van Blokker niet konden opbrengen. Bovendien konden de goederen niet meer worden verkocht, omdat de winkels hun deuren gaan sluiten. Daarop werd besloten de boedel te verkopen.

Specifiek gaat het om goederen die zijn besteld voordat Blokker halverwege november failliet werd verklaard. Opkoper Kooistra.com moet de containers voor kerst hebben afgevoerd naar Leeuwarden. Een deel daarvan bevindt zich nog op zee.

Curator Robin de Wit bevestigt de verkoop. Volgens hem zijn hierover afspraken gemaakt met de expediteur, de partij die verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen. „Elke gebruikte container die op de kade staat brengt kosten met zich mee. De goederen konden bovendien niet meer worden verkocht in de winkel, omdat Blokker zelf nog veel voorraad heeft. Daarom hebben we besproken met de expediteur dat zij deze mochten verkopen.”

Blokker werd op 13 november failliet verklaard. Een week daarvoor vroeg de winkelketen al uitstel van betaling aan. Het 128 jaar oude winkelbedrijf kampte de afgelopen jaren met miljoenenverliezen.