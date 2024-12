In het maandelijkse rapport rekent de OPEC nu voor dit jaar op een groei van de olievraag met 1,6 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Dat zijn 210.000 vaten minder dan vorige maand werd aangenomen. Sinds juli heeft de in Wenen gevestigde organisatie die groeiramingen al met meer dan een kwart verlaagd.

Ook voor volgend jaar zijn de prognoses voor de groei van de olievraag opnieuw naar beneden bijgesteld. Die zwakkere vraag is vooral het gevolg van de kwakkelende Chinese economie. China is ’s werelds grootste olie-importeur.

De landen van de OPEC+ zouden begin januari de dagelijkse productie geleidelijk verhogen, maar dat is drie maanden uitgesteld. Vanaf april 2025 tot en met september 2026 pompen ze stapsgewijs meer olie op, waarmee een eerdere productiebeperking van 2,2 miljoen vaten per dag wordt opgeheven.