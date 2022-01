Ziekenhuis Zuyderland in Limburg denkt dat het de komende tijd niet nog eens nodig zal zijn om medewerkers die besmet zijn met het coronavirus door te laten werken. Tijdens de coronapiek van eind vorig jaar is dat in totaal vijf tot tien keer gebeurd, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Door de versoepeling van quarantaineregels ligt herhaling niet voor de hand.