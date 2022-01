PVV-leider Geert Wilders is hard in aanvaring gekomen met meerdere partijen over onder meer VVD-adviseur Soumaya Sahla. Zij werd in 2005 gearresteerd voor betrokkenheid bij de terroristische Hofstadgroep en later veroordeeld tot drie jaar celstraf. Inmiddels zet zij zich in om radicalisering tegen te gaan.