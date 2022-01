De Britse arbeidsmarkt toont een sterk herstel ondanks een flinke toename van het aantal coronabesmettingen. De werkloosheid is daarbij gedaald tot het laagste niveau sinds de eerste maanden van de crisis, kwam naar voren uit gegevens van het Office for National Statistics. De positieve cijfers kunnen de Bank of England (BoE) ertoe aanzetten de rente sneller te verhogen om de inflatie te beteugelen.