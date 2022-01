Het lichaam van het vermiste Belgische jongetje Dean is maandagavond rond 22.00 uur gevonden bij Neeltje Jans in Zeeland. Dat meldde de politie via Twitter. In een later bericht laat de politie weten dat in de zoektocht naar Dean een levenloos lichaam van een kind is gevonden, maar dat onderzoek nog moet uitwijzen of het gaat om het vermiste jongetje. „De politie houdt hier sterk rekening mee”, aldus het bericht.