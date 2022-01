Inzoomen tot op de draad van Rembrandts Nachtwacht

Operatie Nachtwacht is het grootste en meest omvangrijke onderzoek ooit naar Rembrandt van Rijns meesterwerk. Het Rijksmuseum wil hiermee het schilderij in optimale conditie behouden voor de toekomst. Het onderzoek startte al in 2019. Dankzij speciale foto- en scantechniek is een foto met niet minder dan 717 gigapixels gemaakt. Daarmee kunnen wetenschappers op afstand het schilderij nog beter bestuderen en kunnen alle toekomstige verouderingsprocessen in het schilderij nog nauwkeuriger bijgehouden worden.