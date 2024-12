Nieuwe serie Judith van Helden: spannend en vol humor

Als Imke met haar ouders en zusje drie weken naar camping De Zandkorrel gaat, ontmoet ze daar Faya, dochter van de beheerders. Faya vormt samen met haar tweelingbroer Ravi en met Sem, een negentienjarige jongen met het syndroom van Down, een geheime club: de campingdetectives. Uiteraard wordt Imke lid van deze club.

Een mysterie om op te lossen hebben ze ook. Imke heeft een gesprek afgeluisterd van meneer Boersma en zijn vrouw, die een caravan naast die van Imke hebben. Het echtpaar mag een koffer, waarvan de inhoud 10.000 euro waard is, geen moment alleen laten.

Van Helden is onder meer bekend van haar serie ”Maffe meester Daan”. Ze zorgt ook in dit boek voor een heerlijk avontuur vol humor en sfeer en in dit geval ook spanning. Het is mooi dat Sem ook lid is van de campingdetectives en een eigen inbreng heeft die past bij zijn verstandelijke beperking. Sem is in zijn gedrag jonger dan Imke, Faya en Ravi, maar hij kan ineens een opmerking maken die bij zijn werkelijke leeftijd past. Sem heeft zelfspot, als hij opmerkt: „Ik ben niet zo dom als ik eruitzie.” Door de beeldende stijl van schrijven beleef je het verhaal al lezend vanaf de eerste tot de laatste bladzijde mee. In dit eerste deel van de serie ”De campingdetectives” (9 tot 12 jaar) laat Van Helden opnieuw zien een rijke fantasie te hebben, waar de doelgroep van zal genieten.

Een koffer vol raadsels, Judith van Helden; uitg. Columbus, 128 blz.; € 14,99